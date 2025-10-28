Sonova Aktie

Sonova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance im Blick 28.10.2025 15:59:39

Schwacher Wochentag in Zürich: So performt der SLI aktuell

Schwacher Wochentag in Zürich: So performt der SLI aktuell

Der SLI bewegt sich am Dienstag auf rotem Terrain.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,75 Prozent leichter bei 2 025,47 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,409 Prozent tiefer bei 2 032,49 Punkten, nach 2 040,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2 019,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 035,94 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 956,41 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 1 986,50 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 28.10.2024, einen Wert von 1 996,81 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5,41 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit UBS (+ 1,17 Prozent auf 31,10 CHF), Holcim (+ 0,88 Prozent auf 71,18 CHF), Swatch (I) (+ 0,61 Prozent auf 173,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,07 Prozent auf 59,52 CHF) und Richemont (+ 0,06 Prozent auf 161,45 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sika (-4,51 Prozent auf 160,90 CHF), Novartis (-3,79 Prozent auf 99,25 CHF), Lindt (-1,83 Prozent auf 12 900,00 CHF), Sonova (-1,80 Prozent auf 224,30 CHF) und Roche (-1,38 Prozent auf 263,70 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 698 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 229,952 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Adecco SA-Aktie präsentiert mit 10,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,13 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sonova AGmehr Nachrichten

Analysen zu Sonova AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 64,48 0,69% ABB (Asea Brown Boveri)
Adecco SA 23,80 0,17% Adecco SA
Holcim AG 77,44 0,52% Holcim AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 13 350,00 -1,33% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Novartis AG 105,65 -0,89% Novartis AG
Richemont 173,70 -0,06% Richemont
Roche AG (Genussschein) 261,70 0,50% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 167,95 -1,98% Sika AG
Sonova AG 238,90 -0,91% Sonova AG
Swatch (I) 189,25 0,29% Swatch (I)
Temenos AG 81,50 3,10% Temenos AG
UBS 32,92 0,24% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 612,20 -0,94% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 019,73 0,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen