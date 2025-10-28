Schwacher Wochentag in Zürich: So performt der SLI aktuell

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,75 Prozent leichter bei 2 025,47 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,409 Prozent tiefer bei 2 032,49 Punkten, nach 2 040,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2 019,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 035,94 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 956,41 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 1 986,50 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 28.10.2024, einen Wert von 1 996,81 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5,41 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit UBS (+ 1,17 Prozent auf 31,10 CHF), Holcim (+ 0,88 Prozent auf 71,18 CHF), Swatch (I) (+ 0,61 Prozent auf 173,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,07 Prozent auf 59,52 CHF) und Richemont (+ 0,06 Prozent auf 161,45 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sika (-4,51 Prozent auf 160,90 CHF), Novartis (-3,79 Prozent auf 99,25 CHF), Lindt (-1,83 Prozent auf 12 900,00 CHF), Sonova (-1,80 Prozent auf 224,30 CHF) und Roche (-1,38 Prozent auf 263,70 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 698 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 229,952 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Adecco SA-Aktie präsentiert mit 10,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,13 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

