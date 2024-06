Optimismus in Zürich: SLI legt zu

Mit dem SLI geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,32 Prozent fester bei 1 961,57 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,508 Prozent stärker bei 1 965,23 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 955,30 Punkten am Vortag.

Bei 1 961,45 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 968,54 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 1 958,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, notierte der SLI bei 1 914,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2023, lag der SLI bei 1 738,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Straumann (+ 2,88 Prozent auf 112,55 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,60 Prozent auf 264,40 CHF), Lonza (+ 2,01 Prozent auf 493,30 CHF), ams (+ 1,76 Prozent auf 1,21 CHF) und Sika (+ 1,24 Prozent auf 260,30 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Richemont (-0,83 Prozent auf 143,15 CHF), Zurich Insurance (-0,49 Prozent auf 482,90 CHF), Schindler (-0,44 Prozent auf 224,00 CHF), Swiss Re (-0,40 Prozent auf 112,00 CHF) und Swisscom (-0,40 Prozent auf 503,50 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 531 973 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 253,893 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,75 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at