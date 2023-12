Optimismus in Zürich: SMI steigt letztendlich

Schlussendlich schloss der SMI am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 11 151,22 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,255 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,007 Prozent auf 11 129,53 Punkte an der Kurstafel, nach 11 130,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 168,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 119,69 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, lag der SMI bei 10 555,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 987,13 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 12.12.2022, den Wert von 11 033,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 1,57 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 3,06 Prozent auf 275,90 CHF), Logitech (+ 1,67 Prozent auf 80,30 CHF), Swiss Re (+ 0,85 Prozent auf 99,94 CHF), Givaudan (+ 0,73 Prozent auf 3 450,00 CHF) und Lonza (+ 0,68 Prozent auf 327,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Partners Group (-0,81 Prozent auf 1 170,50 CHF), Roche (-0,24 Prozent auf 253,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,16 Prozent auf 36,91 CHF), UBS (-0,16 Prozent auf 25,00 CHF) und Nestlé (-0,08 Prozent auf 98,94 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 036 449 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 272,434 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at