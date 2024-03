Optimismus in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels mit Kursplus

Am Montag notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,09 Prozent fester bei 11 657,18 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,286 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,108 Prozent auf 11 634,57 Punkte an der Kurstafel, nach 11 647,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 623,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 11 661,21 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der SMI auf 11 091,58 Punkte taxiert. Der SMI wies vor drei Monaten, am 11.12.2023, einen Wert von 11 130,36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, wurde der SMI mit 10 765,26 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,36 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 661,21 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,02 Prozent auf 247,20 CHF), Swisscom (+ 0,79 Prozent auf 511,60 CHF), Roche (+ 0,78 Prozent auf 240,05 CHF), Novartis (+ 0,53 Prozent auf 88,58 CHF) und Nestlé (+ 0,36 Prozent auf 94,15 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,34 Prozent auf 40,44 CHF), Geberit (-1,03 Prozent auf 521,20 CHF), Partners Group (-0,79 Prozent auf 1 258,00 CHF), UBS (-0,70 Prozent auf 27,05 CHF) und Sika (-0,64 Prozent auf 262,10 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 402 082 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 256,173 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,61 erwartet. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at