Optimismus in Zürich: SPI liegt am Mittag im Plus

Am vierten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Donnerstag klettert der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,49 Prozent auf 15 932,09 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,149 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,429 Prozent stärker bei 15 923,01 Punkten, nach 15 854,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 876,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 956,35 Zählern.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,168 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 12.08.2024, den Wert von 15 798,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, wurde der SPI auf 16 165,49 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, stand der SPI noch bei 14 456,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 9,35 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell HOCHDORF (+ 40,00 Prozent auf 3,64 CHF), Peach Property Group (+ 8,63 Prozent auf 8,69 CHF), DocMorris (+ 5,54 Prozent auf 38,48 CHF), Partners Group (+ 5,31 Prozent auf 1 171,00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,30 Prozent auf 18,66 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Santhera Pharmaceuticals (-6,25 Prozent auf 9,15 CHF), Roche (-3,32 Prozent auf 279,60 CHF), Roche (-3,31 Prozent auf 259,90 CHF), Calida (-3,23 Prozent auf 27,00 CHF) und Kudelski (-3,15 Prozent auf 1,39 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 969 612 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 245,036 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index weist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at