Options-Schock oder Buy-Signal? DroneShield-Aktie bleibt im Fokus der Anleger

Die DroneShield-Aktie gehört zu den Top-Performern im noch jungen Börsenjahr 2026. Nach dem Zwischentief vom Freitag setzen Anleger auf eine Fortsetzung der Rally.

• DroneShield-Aktie stark im bisherigen Jahresverlauf• Performance-Optionen lösen Verwässerungsängste und Kursrücksetzer aus• Fundamentaldaten zeigen Nachfrage, aber hohe Volatilität im Vordergrund

Mehr als 45 Prozent hat die DroneShield-Aktie an der Börse in Sydney im bisherigen Jahresverlauf bereits zugelegt. Damit gehört der Anteilsschein des Drohnenabwehrspezialisten zu den erfolgreichsten Aktien am Markt.

Potenzielle Kursverwässerung sorgt für Zwischentief

Am Freitag bot sich Anlegern aber ein ungewohntes Bild: 5,50 Prozent verlor der Börsenstar in Australien, nachdem das Unternehmen ein neues Performance-System mit höheren Zielen bekannt gegeben hatte und zudem nach Erreichen eines wichtigen finanziellen Meilensteins umfangreiche Performance-Optionen wirksam und damit zu realen Beteiligungsrechten an dem Unternehmen wurden. Nachdem DroneShield innerhalb von zwölf Monaten Kundenzahlungen in Höhe von 200 Millionen AUD erzielt hat, wurde automatisch die Freigabe der entsprechenden Optionen ausgelöst. Konkret entfielen auf CEO Oleg Vornik mit dem Erreichen des Meilensteins 709.361 der insgesamt 9,22 Millionen wirksam werdenden Performance-Optionen. Damit erhöhe sich Vorniks Gesamtbestand an unverfallbaren, nicht börsennotierten Leistungsoptionen auf 902.528 Stück, hieß es am Freitag von Unternehmensseite.

Während der Schritt zur langfristigen Mitarbeiterbindung dient, führt er aber zeitgleich zu einer Verwässerung der bestehenden Aktionärsanteile, wenn es tatsächlich zur Ausübung der Optionen kommt. Anleger nahmen die Maßnahme daher eher verhalten auf.

Momentum von DroneShield bleibt aber intakt

Ungeachtet der jüngsten Kursschwäche gehört DroneShield aber weiter zu den gefragtesten Aktien am Markt. Die DroneShield-Aktie steht sinnbildlich für den Boom im Bereich militärischer und sicherheitsrelevanter Drohnenabwehr und zählt zu den spekulativeren Wachstumswerten an der australischen Börse. Das Unternehmen aus Australien entwickelt und verkauft Systeme zur Erkennung und Abwehr von Drohnen - von tragbaren Handgeräten bis zu stationären Lösungen - und profitiert von der weltweit steigenden Nachfrage nach Schutz vor unbemannten Fluggeräten in militärischen Konflikten und bei Großveranstaltungen.

Fundamental präsentierte sich das Unternehmen zuletzt mit einem rasant wachsenden Auftragseingang, der für die kommenden Jahre bereits dreistellige Millionenbeträge an gesichertem Umsatz erwarten lässt. Analystenschätzungen gehen von einem kräftigen Sprung bei Umsatz und Profitabilität aus: Für Mitte der 2020er-Jahre werden Umsatzsteigerungen im zweistelligen bis dreistelligen Prozentbereich sowie der Übergang von Verlusten zu klar positiven Nettogewinnen prognostiziert. Gleichzeitig wird auf Bewertungskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis hingewiesen, die aufgrund des hohen Wachstumstempos und der Vorschusslorbeeren des Marktes auf den ersten Blick sehr ambitioniert wirken.

Am Montag blieb der Markt in Sydney feiertagsbedingt geschlossen. Bereits am Dienstag dürften Anleger aber die DroneShield-Aktie wieder genauer ins Visier nehmen.

Redaktion finanzen.at