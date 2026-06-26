Oracle: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Oracle hat am 25.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 129,59 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 123,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,02 Prozent auf 78,40 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 495,97 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 473,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 285,07 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 263,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at