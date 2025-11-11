Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Orell Füssli präsentiert strategische Prioritäten bis 2028



Orell Füssli präsentiert strategische Prioritäten bis 2028

Zürich, 11. November 2025 – Am heutigen Kapitalmarkttag gibt Orell Füssli einen vertieften Einblick in ihre Geschäftsbereiche und stellt die strategischen Schwerpunkte für die zweite Hälfte des Strategiezyklus bis 2028 vor. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Ausbau der Aktivitäten im wachsenden Markt der digitalen Identitäten und Nachweise. Das Unternehmen bestätigt seine ambitionierten Ziele, bis 2028 einen Umsatz von CHF 300 Mio. und eine EBIT-Marge von mindestens 8 % zu erreichen. Zudem wird weiterhin angestrebt, 60 bis 80 % des Reingewinns als Dividende auszuschütten.

Erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie

Seit der Lancierung der Wachstumsstrategie im Jahr 2022 verzeichnet Orell Füssli eine erfreuliche Entwicklung: Der Umsatz stieg bis Ende 2024 um 16 %, das EBIT um 52 % – und damit über den angestrebten Zielkorridor hinaus. Dank eines diversifizierten und resilienten Geschäftsmodells ist das Unternehmen solide aufgestellt, um Chancen in bestehenden und neuen Märkten zu nutzen.

Das Kerngeschäft in den Bereichen Sicherheitsdruck und Buchhandel zeichnet sich durch stabile Renditen und starke Cash-Generierung aus. Zeiser und die Verlage sind erfolgreich in profitablen Nischen positioniert. Gleichzeitig eröffnen sich im dynamisch wachsenden Markt für digitale Identitäten, Nachweise und Wallets attraktive Möglichkeiten für nachhaltige Wertschöpfung.

Die bisherigen Ergebnisse bestätigen, dass Orell Füssli auf Kurs liegt, ihre Wachstumsziele für den Strategiezeitraum bis 2028 zu erreichen. Zum Halbjahr 2025 hat das Unternehmen seine Prognose für das laufende Gesamtjahr angehoben und erwartet nun ein Umsatzwachstum oberhalb des Zielkorridors von 4 - 6 % sowie eine EBIT-Marge leicht über dem Vorjahresniveau.

Gesellschaftliche Entwicklungen stärken die Position von Orell Füssli

Zentrale gesellschaftliche Trends unterstreichen den wachsenden Bedarf an Schutz materieller und immaterieller Werte sowie vor dem Missbrauch von Identitäten und privaten Daten. Weltweit nimmt die Nachfrage nach Banknoten weiter zu. Zugleich gewinnt der Bildungsmarkt an Dynamik – getrieben durch das gestiegene Interesse an lebenslangem Lernen, neuen kommerziellen Anbietern und digitalen Lernlösungen.

Digitale Identitäten, Nachweise und Wallets entwickeln sich zu einem wichtigen Zukunftsthema mit gros-sem internationalem Potenzial. In Europa sorgt die eIDAS-2.0-Verordnung für zusätzlichen Schub, da alle 27 EU-Mitgliedsstaaten sie bis Ende 2026 umsetzen müssen.

Als Systemanbieterin für Sicherheitsdruck- und Identifikationslösungen, Marktführerin im stationären und Online-Buchhandel sowie bedeutende Anbieterin von Schweizer Lernmedien ist Orell Füssli ideal positi-oniert, um diese Entwicklungen zu nutzen.

Gezielte Massnahmen für die zweite Hälfte der Strategieperiode bis 2028

Bis 2028 fokussiert sich Orell Füssli auf profitables Wachstum, den Ausbau ihrer Marktpositionen und die Weiterentwicklung digitaler Angebote. Gleichzeitig setzt das Unternehmen klare Schwerpunkte in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit und Arbeitgeberattraktivität.

Sicherheitsdruck und Zeiser: Einführung neuer Innovationen, Sicherstellung einer hohen Produktionsauslastung sowie gezielter Ausbau des internationalen Geschäfts mit Wertdokumenten und Track & Trace Softwarelösungen von Zeiser.

Buchhandel: Ausbau des Filialnetzes und weitere Stärkung der Marktführerschaft im stationären und Online-Geschäft mit B2B- und B2C-Kundschaft.

Verlage: Nutzung von Synergien durch die Integration der Backoffice- und IT-Bereiche der verschiedenen Verlage sowie Ausbau des digitalen Lernangebots. Der strategische Fokus wird über klassische Lernmedien hinaus erweitert, um das Bildungsportfolio ganzheitlich zu stärken.

Procivis: Aufbau einer starken nationalen und internationalen Position als Anbieterin von Softwarelösungen für digitale Identitäten und Nachweise. Auf Grundlage der neuen Technologieplattform Procivis One sollen die Kooperationen mit Behörden und Unternehmen ausgebaut und damit das Fundament für weiteres Wachstum geschaffen werden.

Daniel Link, CEO Orell Füssli:

„Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft: Dank eines resilienten, breit abgestützten Geschäftsmodells und führender Marktpositionen sind wir hervorragend aufgestellt. Unsere solide Finanzbasis und das ertragsstarke Kerngeschäft ermöglichen es uns, gezielt in innovative Technologien zu investieren und mit Procivis im Zukunftsmarkt der digitalen Identitäten und Nachweise eine führende Rolle aufzubauen.“

Agenda

Publikation Jahresergebnis 18. März 2026

Generalversammlung 20. Mai 2026

