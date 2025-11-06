Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
06.11.2025 10:03:50
SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orell Fuessli-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das Orell Fuessli-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Orell Fuessli-Papiers betrug an diesem Tag 93,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,753 Orell Fuessli-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Orell Fuessli-Papiers auf 113,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 220,43 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,04 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Orell Fuessli bezifferte sich zuletzt auf 225,50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
