SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Orell Fuessli-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Orell Fuessli-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 81,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Orell Fuessli-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,232 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,24 CHF, da sich der Wert eines Orell Fuessli-Anteils am 29.10.2025 auf 115,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,24 Prozent vermehrt.

Orell Fuessli wurde am Markt mit 226,33 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at