Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|
11.11.2025 08:55:02
Orell Füssli will mit digitalen Identitäten und Wallets wachsen
Das Traditionsunternehmen setzt stark auf Softwarelösungen für digitale Identitäten und Nachweise und damit auf das Geschäftsfeld der Tochter Procivis. Aber auch im traditionellen Sicherheitsdruck hat Orell Füssli Ambitionen. Die Nachfrage nach Banknoten nimmt weltweit weiter zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
