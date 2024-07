Outperform von Bernstein Research für Siemens-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 222 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Nicholas Green hält die Papiere der Münchner für außerordentlich günstig. Er versucht sich an einer neuen Taxe, wie hoch der zweifellos vorhandene Konglomeratsabschlag tatsächlich ist. Überraschenderweise sieht der Experte ihn über die Zeit gestiegen - trotz Verschlankung des Portfolios. Dafür gebe es keine rationale Erklärung. Der Abschlag gegenüber ABB und Schneider Electric sei inzwischen historisch hoch.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Kaum Bewegung ließ sich um 09:00 Uhr bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 176,98 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 25,44 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13 936 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2024 legte das Papier um 7,1 Prozent zu. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2024 / 23:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2024 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.