Outperform von RBC Capital Markets für Siemens-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der europäische Investitionsgütersektor dürfte im ersten Quartal ein organisches Umsatzwachstum von durchschnittlich 2 Prozent verzeichnet haben, schrieb das Analystenteam um Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sein Fokus liege weiterhin auf Unternehmen, die einen attraktiven Wert in Relation zur Unternehmensqualität böten. Seine "Key Picks" sind Siemens, Metso, SKF, IMI, Weir und TT Electronics.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:33 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 176,76 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10,32 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 210 754 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2024 stieg der Anteilsschein um 7,0 Prozent. Siemens dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

