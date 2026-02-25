Owens Corning Aktie

Owens Corning für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LCN9 / ISIN: US6907421019

25.02.2026 12:35:17

Owens Corning Q4 Loss Widens

(RTTNews) - Owens Corning (OC), a manufacturer of residential and commercial building products, Wednesday reported wider loss for the fourth quarter compared to the same period last year, on lower revenues and a goodwill and asset impairment charge.

Quarterly loss widened to $282 million or $3.65 per share compared with $258 million or $2.97 per share of last year.

Further, the company incurred a goodwill and asset impairment charge of $355 million and $39 million respectively, this quarter.

Revenue decreased to $2.14 billion from $2.54 billion of the previous year.

In pre-market activity, OC shares were trading at $124.01, down 2.06% on the New York Stock Exchange.

Nachrichten zu Owens Corning IncShs

Analysen zu Owens Corning IncShs

Aktien in diesem Artikel

Owens Corning IncShs 104,50 -2,79% Owens Corning IncShs

