United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
|
28.10.2025 12:24:38
Paketdienst UPS kämpft mit Zoll-Auswirkungen - Ergebnisse aber über Erwartungen
ATLANTA (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern UPS (United Parcel Service) rechnet im Schlussquartal mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang. Allerdings liegen diese Ziele über den Markterwartungen. Und auch das dritte Jahresviertel schloss UPS besser ab als gedacht, wie der am Dienstag veröffentlichte Quartalsbericht zeigt. Der Aktienkurs legte im vorbörslichen US-Handel um neun Prozent zu und zog dabei auch die Aktien der Konkurrenten DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) und FedEx aufwärts.
Laut UPS soll der Umsatz im vierten Quartal bei rund 24 Milliarden US-Dollar (20,7 Mrd Euro) liegen. Der Wert würde damit so schwach ausfallen wie seit Jahren nicht mehr. Die Marge für den bereinigten operativen Gewinn erwartet Chefin Carol Tomé in den letzten drei Monaten 2025 bei 11 bis 11,5 Prozent. Auch das wäre eine Verschlechterung im Jahresvergleich. Analysten hatten allerdings noch weniger auf dem Zettel./lew/tav/mis
