United Parcel Service Aktie
|74,19EUR
|-0,30EUR
|-0,40%
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
08.10.2025 09:12:51
United Parcel Service Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS von 96 auf 85 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung zu den anstehenden Quartalszahlen revidierte Brian Ossenbeck seine Schätzungen für die US-Transport- und Logistikunternehmen moderat nach unten./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Neutral
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 85,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 85,98
|
Abst. Kursziel*:
-1,14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 85,98
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,14%
|
Analyst Name::
Brian Ossenbeck
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|United Parcel Service Inc. (UPS)
|74,19
|-0,40%
