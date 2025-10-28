NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Brian Ossenbeck zog am Dienstag ein positives erstes Fazit nach dem Quartalsbericht. Die Aktien des Logistikers sollten nach überraschend starken Ergebnissen besser laufen als der Gesamtmarkt./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:49 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.