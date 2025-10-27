Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
27.10.2025 09:27:00
Palantir: Michael Steinberger über CEO Alex Karp und das Missbrauchspotenzial der Software
Kaum eine Techfirma ist so umstritten wie Palantir. Die Polizei nutzt deren Software, Menschen protestieren dagegen. US-Autor Michael Steinberger über das Missbrauchspotenzial und den exzentrischen Chef Alex Karp.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Palantir: Michael Steinberger über CEO Alex Karp und das Missbrauchspotenzial der Software (Spiegel Online)
|
22.10.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
22.10.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
20.10.25
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Palantir legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25