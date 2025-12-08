Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
08.12.2025 19:34:00
Palantir: Verfassungsschutz-Chef plädiert für europäische Alternativen
Der Verfassungsschutz sucht Alternativen zu US-Analysesoftware. Unterdessen plant das Kanzleramt, die digitalen Befugnisse für Geheimdienste zu erweitern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
