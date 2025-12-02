Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag klettert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,80 Prozent auf 25 545,83 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,422 Prozent auf 25 449,87 Punkte an der Kurstafel, nach 25 342,85 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 25 429,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 562,02 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 25 858,13 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23 231,11 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 02.12.2024, den Wert von 21 164,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,79 Prozent aufwärts. Bei 26 182,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 7,23 Prozent auf 668,66 USD), Palantir (+ 3,74 Prozent auf 173,76 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,72 Prozent auf 177,79 USD), NVIDIA (+ 3,08 Prozent auf 185,47 USD) und Synopsys (+ 2,53 Prozent auf 449,39 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Baker Hughes (-2,21 Prozent auf 49,05 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1,92 Prozent auf 735,72 USD), Monster Beverage (-1,61 Prozent auf 74,73 USD), Kraft Heinz Company (-1,52 Prozent auf 24,99 USD) und PDD (-1,51 Prozent auf 116,48 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 6 763 818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,704 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,36 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,31 Prozent.

Redaktion finanzen.at