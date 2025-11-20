Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge

Der NASDAQ 100 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 2,31 Prozent stärker bei 25 209,11 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,99 Prozent höher bei 25 131,49 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 640,52 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25 069,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 211,43 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,28 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 25 141,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23 249,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 20 667,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 20,18 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,82 Prozent auf 736,59 USD), Tesla (+ 4,67 Prozent auf 422,84 USD), NVIDIA (+ 4,11 Prozent auf 194,18 USD), Synopsys (+ 4,06 Prozent auf 402,00 USD) und Palantir (+ 4,00 Prozent auf 172,03 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Datadog A (-3,18 Prozent auf 170,70 USD), Micron Technology (-1,83 Prozent auf 221,80 USD), Palo Alto Networks (-1,24 Prozent auf 197,43 USD), MercadoLibre (-1,10 Prozent auf 2 054,28 USD) und Amgen (-0,76 Prozent auf 339,80 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13 111 612 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,826 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,45 erwartet. Mit 6,43 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

