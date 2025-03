Palantir-Aktie im Plus: KI-Labor-Partnerschaft treibt an

Eine neue Partnerschaft für ein KI-Labor und die Bekanntgabe neuer Kunden für Palantir Warp Speed stützen an diesem Freitag den Kurs der Palantir-Aktie.

• Palantir Warp Speed gewinnt Neukunden• Partnerschaft mit R1 für KI-Labor• Palantir-Aktie im Aufwind

Palantir Warp Speed gibt neue Kunden bekannt

Palantir hat Warp Speed entwickelt, "um eine schnellere, sicherere und effizientere Produktion von Maschinen zu ermöglichen", wird Emily Nguyen, Leiterin des Industriebereichs bei Palantir, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Seit seiner Einführung habe Palantir Warp Speed einige neue technologische Funktionen hervorgebracht, wie "MRP Speed für eine schnellere und präzisere Materialressourcenplanung", "kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung für technische Änderungen", "die Möglichkeit, ERP-Daten aus SAP, NetSuite, CostPoint, OODO und über 10 weiteren Systemen in weniger als 24 Stunden freizugeben", "Kommando und Kontrolle für KI am Netzwerkrand" und "Sicherheitsprinzipien für die freigegebene Fertigung", wie Palantir mitteilt

Gestern gab das Unternehmen nun sechs neue Kunden bekannt, die Warp Speed einsetzen. Eines der Unternehmen ist Epirus, das Warp Speed nutze, "um seine Produktion zu skalieren und technische Innovationen zu beschleunigen", heißt es in Palantirs Pressemitteilung. Ein weiterer neuer Kunde ist Red Cat, das verteidigungsorientierte Drohnentechnologien bereitstellt, und Warp Speed einsetzt, um die Produktion und Bereitstellung seiner Anlagen deutlich zu steigern. Auch Saildrone, ein Unternehmen, das fortschrittliche unbemannte Oberflächenfahrzeuge entwickelt, fertigt und betreibt, nutzt laut Palantir nun Warp Speed, um seinen Produktionsplanungsprozess zu transformieren. Daneben nutzt Saronic, das autonome Überwasserschiffe produziert, Warp Speed, um seine Aktivitäten zu skalieren, während SNC, das in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie nationale Sicherheit tätig ist, Warp Speed einsetzt, "um die Programmmanagement-Ausführung durch beispiellose, KI-gestützte Zusammenarbeit und Koordination zwischen Programmmanagement, Engineering, Lieferkette und Fertigung zu revolutionieren". Ursa Major, das fortschrittliche Antriebssysteme entwickelt, nutzt Warp Speed, "um seine Produktionsflexibilität auf den digitalen Bereich auszuweiten und die Produktion seiner Feststoff- und Flüssigkeitsraketenmotoren exponentiell zu steigern".

Partnerschaft für KI-Labor

Am heutigen Freitag verkündete Palantir zudem, dass es gemeinsam mit dem Unternehmen R1, das ein Branchenführer im Bereich Revenue Cycle Management ist, R37, "ein fortschrittliches KI-Labor zur Revolutionierung der finanziellen Performance im Gesundheitswesen" gegründet hat. Das Labor solle mit Hilfe von "R1s umfassender Branchenexpertise im Bereich der Kostenträger-Leistungserbringer-Dynamik und seinen proprietären Technologiekompetenzen" und "Palantirs hochmodernen KI-Tools intelligente Automatisierungslösungen entwickeln, um die dringendsten Herausforderungen der Kostenerstattung im Gesundheitswesen mit beeindruckender Geschwindigkeit und in beeindruckendem Umfang zu bewältigen", heißt es in Palantirs Pressemitteilung. KI-native Lösungen seien laut Palantir aufgrund "des zunehmenden wirtschaftlichen Drucks und der komplexen Beziehungen zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern" unverzichtbar geworden.

"R1 freut sich über die Partnerschaft mit Palantir, um durch R37 die Transformationskraft der Agenten-KI in den Umsatzzyklus einzubringen", wird Joe Flanagan, CEO von R1, zitiert. "Mit unseren führenden Experten für Erstattung und Geschichte der Automatisierung wird dieses Labor die Investitionen im Namen von Anbietern weiter beschleunigen und einen neuen Umsatzzyklus schaffen, der sowohl für Anbieter als auch für Patienten ein schnelleres, reibungsloseres und transparenteres Finanzerlebnis bietet."

Palantir-Aktie klettert

Die Palantir-Aktie legt am Freitag an der NASDAQ zeitweise um 7,37 Prozent auf 85,47 US-Dollar zu. Für die Palantir-Aktie ging es auch in der jüngeren Vergangenheit steil aufwärts: Innerhalb der letzten zwölf Monate hat die Aktie um rund 264 Prozent zulegen können.

Redaktion finanzen.at