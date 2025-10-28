Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
28.10.2025 15:09:00
Palantir has a high bar to clear this earnings season. Can it deliver again?
Analysts expect another strong quarter, but Citi warns the results might be “more modest” after recent outperformance.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
|
29.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
27.10.25
|Palantir: Michael Steinberger über CEO Alex Karp und das Missbrauchspotenzial der Software (Spiegel Online)
|
22.10.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
22.10.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
20.10.25
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Palantir legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palantir-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)