PAPYLESS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PAPYLESS hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,17 JPY gegenüber 2,65 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat PAPYLESS mit einem Umsatz von insgesamt 3,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,30 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at