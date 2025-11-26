Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
26.11.2025 19:11:57
PAR Capital Doubles Down on Lyft: Is it Too Late to Buy?
PAR Capital Management disclosed a significant increase in its position in Lyft (NASDAQ:LYFT), adding 1,350,000 shares and boosting the stake by $41.61 million as of Sept. 30, 2025.In its quarterly report filed with the Securities and Exchange Commission on Nov. 14, 2025 (SEC filing), PAR Capital Management reported acquiring an additional 1,350,000 shares of Lyft during the third quarter. The move brought the fund’s total Lyft holdings to 3,255,000 shares, with a market value of $71.63 million as of Sept. 30, 2025. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
