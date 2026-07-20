Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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20.07.2026 21:48:13
Paramount and Warner Bros mega merger paused by judge
US court temporarily stops Paramount and Warner Bros merging after 12 states launched legal action.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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