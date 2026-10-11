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12.10.2026 01:51:26

Paramount and Warner Bros merge into one Hollywood giant

Paramount has completed an $81 billion purchase of Warner Bros. Discovery, as its owner Skydance creates a new entertainment behemoth. Billionaire David Ellison's hostile takeover bid defeated rival efforts from Netflix.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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