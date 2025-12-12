Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
12.12.2025 11:02:19
Paramount Says Money Is No Object. Warner Bros. Isn’t Convinced.
Larry Ellison is backstopping Paramount’s bid for Warner Brothers, but Warner Brothers is concerned that the billionaire has not provided a personal guarantee to pay.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
