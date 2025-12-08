Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
08.12.2025 15:44:00
Paramount triggers bidding war for Warner Bros., as it offers $18 billion more than Netflix
Paramount Skydance CEO David Ellison is not ready to go down without a fight for Warner Bros. Discovery, making a counter offer that is $18 billion more than that offered by Netflix.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
