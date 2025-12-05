Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,43 Prozent auf 25 692,05 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,297 Prozent höher bei 25 657,78 Punkten, nach 25 581,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25 827,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 617,35 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 620,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23 652,44 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 05.12.2024, den Wert von 21 425,22 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22,49 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 6,28 Prozent auf 26,08 USD), Dollar Tree (+ 5,67 Prozent auf 122,44 USD), Adobe (+ 5,33 Prozent auf 346,26 USD), Micron Technology (+ 4,66 Prozent auf 237,22 USD) und Lululemon Athletica (+ 3,49 Prozent auf 190,01 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-3,77 Prozent auf 178,99 USD), MercadoLibre (-3,42 Prozent auf 2 066,42 USD), Amgen (-3,02 Prozent auf 329,89 USD), Netflix (-2,89 Prozent auf 100,24 USD) und Baker Hughes (-2,79 Prozent auf 49,20 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Warner Bros Discovery-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41 962 726 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,740 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Charter A-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at