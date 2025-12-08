NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 08.12.2015 wurde die Netflix-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,70 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Netflix-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,875 Netflix-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 100,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 789,42 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 689,42 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Netflix belief sich zuletzt auf 423,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at