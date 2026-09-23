Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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23.09.2026 10:45:00

Patchday: Adobe Connect ist unter Android, macOS und Windows verwundbar

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Es sind wichtige Sicherheitsupdates für verschiedene Adobe-Anwendungen erschienen.

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23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
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Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
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