Paycom Software Aktie
WKN DE: A1XFVG / ISIN: US70432V1026
|
11.02.2026 22:26:56
Paycom Software, Inc. Reveals Increase In Q4 Income
(RTTNews) - Paycom Software, Inc. (PAYC) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $113.8 million, or $2.07 per share. This compares with $113.6 million, or $2.02 per share, last year.
Excluding items, Paycom Software, Inc. reported adjusted earnings of $134.7 million or $2.45 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.2% to $544.3 million from $493.8 million last year.
Paycom Software, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $113.8 Mln. vs. $113.6 Mln. last year. -EPS: $2.07 vs. $2.02 last year. -Revenue: $544.3 Mln vs. $493.8 Mln last year.
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.