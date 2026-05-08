Paying with your face will become mainstream, says Korean fintech group

flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
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08.05.2026 05:00:16
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Toss aims to ‘eliminate physical credit cards’ in South Korea in three yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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