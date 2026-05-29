Payton Planar Magnetics präsentierte Quartalsergebnisse

Payton Planar Magnetics hat am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Payton Planar Magnetics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Payton Planar Magnetics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at