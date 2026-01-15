Britische Pfund - Peruanischer Sol

4,4948
 PEN
-0,0013
-0,03 %
15.01.2026 13:35:05

Penumbra Q4 Prel. Revenue Rises

(RTTNews) - Penumbra, Inc. (PEN), a medical devices manufacturer, Thursday reported that its preliminary fourth quarter revenue and full year revenue have increased around 21.4 percent to 22 percent and around 17.3 percent to 17.5 percent respectively.

Preliminary Quarterly revenue grew to the range of $383.0 million to $384.8 million and full year revenue rose to the range of $1,401.3 million to $1,403.1 million.

In pre-market activity, PEN shares were trading at $354.49, up 13.15% on the New York Stock Exchange.

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen um Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
