Perfect präsentierte Quartalsergebnisse

Perfect hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Perfect ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Perfect einen Umsatz von 15,9 Millionen USD eingefahren.

Perfect hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,050 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,050 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69,15 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 60,20 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at