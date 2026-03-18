PetroChina Aktie
WKN DE: A0M4YQ / ISIN: CNE1000003W8
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18.03.2026 04:45:54
PetroChina keeps downstream gas offers stable despite war risks
China is well-positioned to weather the ongoing war-related gas disruptions thanks to higher-than-usual inventoriesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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