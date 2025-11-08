Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
08.11.2025 08:48:33
Pfizer to Acquire Obesity Drug Start-Up Metsera in $10 Billion Deal
The announcement of the deal signaled an end to the bidding war for Metsera between Pfizer and Novo Nordisk, the Danish maker of Ozempic and Wegovy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Metsera Inc Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Pfizer Inc.mehr Analysen
|04.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Metsera Inc Registered Shs
|83,18
|2,00%
|Pfizer Inc.
|20,85
|-3,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.