Phinia Aktie
WKN DE: A3EMJQ / ISIN: US71880K1016
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29.11.2026 06:39:53
PHINIA: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, PHINIA (NYSE:PHIN) raised its full-year revenue guidance midpoint to $3.65 billion while reporting record quarterly adjusted earnings per share. Long-term investors gain insight into how disciplined capital allocation and growing aftermarket demand can generate cash even during choppy economic cycles. Three takeaways from management's discussion stand out.
Management closed its purchase of STOBA Group to expand its exposure to off-highway and aerospace markets. The business used cash on hand to pay for the transaction without taking on extra debt.
Since spinning off as an independent company in July 2023, PHINIA has prioritized returning capital directly to shareholders. Management bought back over a quarter of its outstanding stock while maintaining low overall debt levels.
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