Physicswallah stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Physicswallah hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,420 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,47 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,54 Milliarden INR ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,120 INR sowie einem Umsatz von 10,93 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at