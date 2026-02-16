PIETRO präsentierte Quartalsergebnisse

PIETRO lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,10 JPY, nach 10,06 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat PIETRO 3,19 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at