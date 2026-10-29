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29.10.2026 21:48:38

Pinterest Inc. Reveals Drop In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Pinterest Inc. (PINS) revealed earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $21.515 million, or $0.04 per share. This compares with $92.108 million, or $0.13 per share, last year.

Excluding items, Pinterest Inc. reported adjusted earnings of $270.285 million or $0.46 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.8% to $1.173 billion from $1.049 billion last year.

Pinterest Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $21.515 Mln. vs. $92.108 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.13 last year. -Revenue: $1.173 Bln vs. $1.049 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.425 B To $ 1.475 B

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