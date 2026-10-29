Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
|
29.10.2026 21:48:38
Pinterest Inc. Reveals Drop In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Pinterest Inc. (PINS) revealed earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $21.515 million, or $0.04 per share. This compares with $92.108 million, or $0.13 per share, last year.
Excluding items, Pinterest Inc. reported adjusted earnings of $270.285 million or $0.46 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.8% to $1.173 billion from $1.049 billion last year.
Pinterest Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $21.515 Mln. vs. $92.108 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.13 last year. -Revenue: $1.173 Bln vs. $1.049 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.425 B To $ 1.475 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pinterest
|
04.08.26
|Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Pinterest informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.05.26
|Pinterest schlägt die Umsatz-Erwartungen - Das tut sich bei der Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Pinterest
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|17,50
|-5,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: Dow geht schwächer aus dem Handel -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegten sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.