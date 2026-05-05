Pitney Bowes Aktie
WKN: 852025 / ISIN: US7244791007
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05.05.2026 23:03:43
Pitney-Bowes Q1 Income Rises
(RTTNews) - Pitney-Bowes (PBI) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $58.13 million, or $0.39 per share. This compares with $35.42 million, or $0.19 per share, last year.
Excluding items, Pitney-Bowes reported adjusted earnings of $68.94 million or $0.47 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.2% to $477.41 million from $493.42 million last year.
Pitney-Bowes earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $58.13 Mln. vs. $35.42 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.19 last year. -Revenue: $477.41 Mln vs. $493.42 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.50 To $ 1.65 Full year revenue guidance: $ 1.800 B To $ 1.860 B
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