Plains GP A präsentierte Quartalsergebnisse

Plains GP A veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber -0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,00 Prozent auf 10,57 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Plains GP A ein EPS von 0,520 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 44,26 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 12,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Plains GP A 50,30 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

