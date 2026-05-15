Planet 13: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Planet 13 gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,9 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 28,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at