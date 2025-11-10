Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
10.11.2025 23:05:58
Plug Power Q3 Loss Widens
(RTTNews) - Plug Power Inc. (PLUG) Monday reported third-quarter net loss of $361.9 million or $0.31 per share, compared to $211.2 million or $0.25 per share last year.
Adjusted loss per share for the quarter was $0.12 compared to $0.23 last year.
Revenues for the quarter were $177.1 million, compared to $173.7 million last year.
Revenue growth was driven by continued strength in Plug's electrolyzer business, volume growth in hydrogen fuel sales and other businesses, and continued pricing enhancements.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Plug Power Inc.mehr Nachrichten
|
18:18
|Ausblick: Plug Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.11.25
|Plug Power-Aktie zieht an: Blick auf Großprojekte vor entscheidender Bilanzvorlage (finanzen.at)
|
23.10.25
|Berg- und Talfahrt: Plug Power-Aktie sich nicht nach Kurseinbruch (finanzen.at)
|
20.10.25
|Plug Power-Aktie hält sich nach Kursrutsch stabil (finanzen.at)
|
16.10.25
|Plug Power-Aktie dennoch tiefer: Roadshows und Analysten wecken Interesse (finanzen.at)
|
15.10.25
|Plug Power-Aktie kann Kursrally nicht fortsetzen - Warnsignale für eine Energieaktien-Blase? (finanzen.at)
|
14.10.25
|Plug Power-Aktie steigt nach Analysten-Upgrade - Experten uneinig über weiteres Potenzial (finanzen.at)