ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Plug Power Aktie

Plug Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.11.2025 23:05:58

Plug Power Q3 Loss Widens

(RTTNews) - Plug Power Inc. (PLUG) Monday reported third-quarter net loss of $361.9 million or $0.31 per share, compared to $211.2 million or $0.25 per share last year.

Adjusted loss per share for the quarter was $0.12 compared to $0.23 last year.

Revenues for the quarter were $177.1 million, compared to $173.7 million last year.

Revenue growth was driven by continued strength in Plug's electrolyzer business, volume growth in hydrogen fuel sales and other businesses, and continued pricing enhancements.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Plug Power Inc.mehr Nachrichten