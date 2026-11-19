Independence Aktie
WKN: 922423 / ISIN: US4534403070
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19.11.2026 14:22:20
Plug Symposium Makes the Case for Hydrogen as a Path to Energy Security and Independence
Plug today hosts its eighth annual Plug Symposium, “Strengthening Energy Security. Powering Energy Independence.” The virtual event brings together leaders from the Hydrogen Council, Hydrogen Europe, Hy24 and Société Générale with Plug customers to examine the policy, financing and commercial conditions needed for locally produced hydrogen to replace imported fuels at industrial scale.
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