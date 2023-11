Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 freundlich

Am Dienstag steigt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,91 Prozent auf 4 065,02 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,505 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,062 Prozent auf 4 030,83 Punkte an der Kurstafel, nach 4 028,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 068,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 026,93 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Stand von 4 174,66 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 471,31 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 617,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 5,42 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 4,10 Prozent auf 43,39 EUR), UniCredit (+ 3,98 Prozent auf 23,88 EUR), Enel (+ 2,63 Prozent auf 6,01 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,52 Prozent auf 2,46 EUR) und Stellantis (+ 2,02 Prozent auf 17,49 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Eni (-0,50 Prozent auf 15,39 EUR), Ferrari (-0,47 Prozent auf 280,74 EUR), BMW (-0,27 Prozent auf 87,47 EUR), Bayer (-0,12 Prozent auf 40,63 EUR) und adidas (-0,04 Prozent auf 166,38 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die BASF-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 683 817 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 330,310 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,92 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,58 Prozent an der Spitze im Index.

