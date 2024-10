Pluszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittag.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,80 Prozent höher bei 4 466,33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,031 Prozent auf 4 432,36 Punkte an der Kurstafel, nach 4 430,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 430,49 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 466,36 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0,584 Prozent nach. Vor einem Monat, am 17.09.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 425,69 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 472,69 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, bei 3 955,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 9,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 3,30 Prozent auf 140,44 EUR), Nestlé (+ 2,24 Prozent auf 85,76 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 50,14 CHF), Diageo (+ 1,58 Prozent auf 26,18 GBP) und Siemens (+ 1,57 Prozent auf 183,84 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-1,56 Prozent auf 49,60 GBP), Glencore (-0,42 Prozent auf 4,05 GBP), AstraZeneca (-0,38 Prozent auf 119,79 GBP), BAT (-0,33 Prozent auf 27,41 GBP) und Novartis (-0,04 Prozent auf 100,76 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 905 108 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 474,664 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,00 erwartet. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at